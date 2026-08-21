JEUX DE SOCIÉTÉ + GAUFRES, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

JEUX DE SOCIÉTÉ + GAUFRES Mercredi 16 septembre, 14h30 Maison de quartier Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

La Maison de quartier Saint-Jacques vous propose une après-midi ludique et gourmande à travers la découverte de différents jeux de société tout en préparant et dégustant des gaufres.

Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Venez partager un moment en famille autour des jeux de société