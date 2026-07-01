Jeux de société Vendéthèque La Châtaigneraie La Châtaigneraie
samedi 25 juillet 2026 · Vendéthèque La Châtaigneraie · La Châtaigneraie
Informations pratiques
La Châtaigneraie
Jeux de société
Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !
Après-midi jeux à la Vendéthèque de La Châtaigneraie !
Avec vos propres jeux ou ceux proposés sur place.
Gratuit
Sur Réservation au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .
Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 arantelle@vendee.fr
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English :
Join us for a moment of conviviality!
L’événement Jeux de société La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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