Jeux de société Vendéthèque La Châtaigneraie La Châtaigneraie

samedi 25 juillet 2026 · Vendéthèque La Châtaigneraie · La Châtaigneraie

Informations pratiques

La Châtaigneraie

Jeux de société

Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !

Après-midi jeux à la Vendéthèque de La Châtaigneraie !

Avec vos propres jeux ou ceux proposés sur place.

Gratuit

Sur Réservation au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .

Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 arantelle@vendee.fr

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English :

Join us for a moment of conviviality!

L’événement Jeux de société La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin