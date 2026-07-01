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AGENDA · La Châtaigneraie

Jeux de société Vendéthèque La Châtaigneraie La Châtaigneraie

samedi 25 juillet 2026 · Vendéthèque La Châtaigneraie · La Châtaigneraie

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Vendéthèque La Châtaigneraie
Adresse
5 Rue Amélie Parenteau
Ville
85120 La Châtaigneraie
Département
Vendée
Tarif

La Châtaigneraie

Jeux de société

Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !
Après-midi jeux à la Vendéthèque de La Châtaigneraie !
Avec vos propres jeux ou ceux proposés sur place.

Gratuit
Sur Réservation au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr   .

Vendéthèque La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43  arantelle@vendee.fr

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English :

Join us for a moment of conviviality!

L’événement Jeux de société La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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