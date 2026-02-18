Informations pratiques

Hirtzfelden

Jeux de société nature pour tous

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 14:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Une après-midi ludique en famille pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société originaux inspirés de la nature. Pour tout âge. 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

L’événement Jeux de société nature pour tous Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach