AGENDA · Hirtzfelden
Jeux de société nature pour tous Hirtzfelden
dimanche 29 novembre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Jeux de société nature pour tous
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 14:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Une après-midi ludique en famille pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société originaux inspirés de la nature. Pour tout âge. 0 .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
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English :
L’événement Jeux de société nature pour tous Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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