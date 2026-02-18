UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hirtzfelden

Jeux de société nature pour tous Hirtzfelden

dimanche 29 novembre 2026 · Hirtzfelden

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue de Bâle
Ville
68740 Hirtzfelden
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Hirtzfelden

Jeux de société nature pour tous

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 14:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Une après-midi ludique en famille pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société originaux inspirés de la nature. Pour tout âge. 0  .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54  maisonnature@vieuxcanal.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux de société nature pour tous Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

À voir aussi à Hirtzfelden (Haut-Rhin)