Jeux de société Place Gour de l’Arche Périgueux
Jeux de société Place Gour de l’Arche Périgueux mercredi 24 juin 2026.
Périgueux
Jeux de société
Place Gour de l’Arche Médiathèque Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
La médiathèque vous invite à découvrir ses nombreux rendez-vous autour des jeux de société, des activités ludiques pour petits et grands ! Chaque mois, nous vous proposons des moments de partage, de rires et de stratégie, pour tous.
Que vous soyez joueur débutant ou expert, en famille ou entre amis, ces rencontres sont l’occasion idéale pour échanger, se détendre et découvrir de nouveaux jeux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Place Gour de l’Arche Médiathèque Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Festival Orizons Exposition Beyond the Sky and the Sea Galerie l’App’art Périgueux 9 juin 2026
- Festival Ôrizons La Filature de l’Isle Périgueux 10 juin 2026
- Festival Orizons Exposition La Chaise en plastique Espace culturel François Mitterrand Périgueux 10 juin 2026
- Farandole à histoires (dès 3 ans) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 10 juin 2026
- STAGE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN, 74 Chem. de Beaupuy, 24000 Périgueux, France, Périgueux 12 juin 2026