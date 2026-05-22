Périgueux

Jeux de société

20 Rue Forquenot Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-26

Médiathèque annexe de Saint-Georges .

20 Rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux