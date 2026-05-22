Partir en livre Les héros des contes pour enfants Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Partir en livre Les héros des contes pour enfants Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 24 juin 2026.
Périgueux
Partir en livre Les héros des contes pour enfants
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre de Partir en Livre, les héros de contes pour enfants.
A partir de 8 ans. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : Partir en livre Les héros des contes pour enfants
L’événement Partir en livre Les héros des contes pour enfants Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux
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