Partir en livre Les héros des contes pour enfants Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Partir en livre Les héros des contes pour enfants

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de Partir en Livre, les héros de contes pour enfants.

A partir de 8 ans. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English : Partir en livre Les héros des contes pour enfants

L’événement Partir en livre Les héros des contes pour enfants Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux