Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Partir en livre Les héros des contes pour enfants Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Partir en livre Les héros des contes pour enfants Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Partir en livre Les héros des contes pour enfants Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Partir en livre Les héros des contes pour enfants

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Dans le cadre de Partir en Livre, les héros de contes pour enfants.
A partir de 8 ans.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en livre Les héros des contes pour enfants

L’événement Partir en livre Les héros des contes pour enfants Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)