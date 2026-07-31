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Jeux de société Médiathèque annexe du Toulon Périgueux

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque annexe du Toulon · Périgueux

Jeux de société Médiathèque annexe du Toulon Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque annexe du Toulon
Adresse
20 Rue Forquenot
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Jeux de société

Médiathèque annexe du Toulon 20 Rue Forquenot Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Médiathèque annexe du Toulon.

Dès 3 ans   .

Médiathèque annexe du Toulon 20 Rue Forquenot Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 74 96  mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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