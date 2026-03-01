Jeux de société Soirée animée par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Jeux de société Soirée animée par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin mercredi 11 mars 2026.
Jeux de société Soirée animée par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11 21:30:00
Date(s) :
2026-03-11
Les bénévoles de l’association de L’Autre Lieu vous donnent rendez-vous tous les 2e mercredis du mois à partir de 18h30 dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas pour un moment convivial autour de jeux de société. .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société Soirée animée par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu
L’événement Jeux de société Soirée animée par les bénévoles | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin