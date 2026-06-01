Jeux de sociétés Avec Marie Jo Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Jeux de sociétés Avec Marie Jo Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle dimanche 14 juin 2026.
Chantelle
Jeux de sociétés Avec Marie Jo
Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pratiquez votre anglais dans une ambiance décontractée ! Chaque lundi, venez tchatcher, débattre ou simplement vous exercer à l’oral avec d’autres passionnés de la langue de Shakespeare.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bartlettjane7@gmail.com
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English :
Practice your English in a relaxed atmosphere! Every Monday, come and chat, debate or simply practice your speaking skills with other enthusiasts of Shakespeare’s language.
L’événement Jeux de sociétés Avec Marie Jo Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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