Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli Galerie de l’Oscambre Chantelle
Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli Galerie de l’Oscambre Chantelle dimanche 26 juillet 2026.
Chantelle
Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli
Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La poète Élisabeth Vitielli lit et commente son recueil Points d'[e]ncrage (Éditions Musimot) dans le cadre de l’exposition de juin. Un moment rare et intime entre mots, images et échanges.
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Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38 galeriedeloscambre@gmail.com
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English :
Poet Élisabeth Vitielli reads and comments on her collection Points d'[e]ncrage (Éditions Musimot) as part of the June exhibition. A rare and intimate moment of words, images and exchange.
L’événement Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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