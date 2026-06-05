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Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli Galerie de l’Oscambre Chantelle

Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli Galerie de l’Oscambre Chantelle dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Galerie de l'Oscambre

Adresse : 41 place de l'Oscambre

Ville : 03140 Chantelle

Département : Allier

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Chantelle

Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

La poète Élisabeth Vitielli lit et commente son recueil Points d'[e]ncrage (Éditions Musimot) dans le cadre de l’exposition de juin. Un moment rare et intime entre mots, images et échanges.
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Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38  galeriedeloscambre@gmail.com

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English :

Poet Élisabeth Vitielli reads and comments on her collection Points d'[e]ncrage (Éditions Musimot) as part of the June exhibition. A rare and intimate moment of words, images and exchange.

L’événement Points d'[e]ncrage Lecture avec Élisabeth Vitielli Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule

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