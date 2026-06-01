Activité physique des bienfaits ? Parlons-en… Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle mercredi 10 juin 2026.

Chantelle

Activité physique des bienfaits ? Parlons-en…

Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Plongez dans l’histoire de l’Hôtel de la Poste et des Voyageurs ! Une exploration du passé de ce lieu chargé d’histoire, au fil d’archives et de récits. Rendez-vous le 2e vendredi du mois.

.

Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the history of the Hôtel de la Poste et des Voyageurs! An exploration of the past of this place steeped in history, through archives and stories. Every 2nd Friday of the month.

L’événement Activité physique des bienfaits ? Parlons-en… Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule