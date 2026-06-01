Zoom Arrière Histoire du lieu Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Zoom Arrière Histoire du lieu Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle vendredi 12 juin 2026.
Chantelle
Zoom Arrière Histoire du lieu
Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Plongez dans l’histoire de l’Hôtel de la Poste et des Voyageurs ! Une exploration du passé de ce lieu chargé d’histoire, au fil d’archives et de récits. Rendez-vous le 2e vendredi du mois.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the history of the Hôtel de la Poste et des Voyageurs! An exploration of the past of this place steeped in history, through archives and stories. Every 2nd Friday of the month.
L’événement Zoom Arrière Histoire du lieu Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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