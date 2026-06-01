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Concert Ëamoë Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Concert Ëamoë Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 13 juin 2026.

Lieu : Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs

Adresse : 5, Rue de la République

Ville : 03140 Chantelle

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Chantelle

Concert Ëamoë

Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Voyage sonore garanti avec Ëamoë, duo de pop world music aux sonorités chaleureuses et envoûtantes. Une soirée intimiste et dépaysante au cœur du café associatif Baba Yaga.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Sound travel guaranteed with Ëamoë, a world music pop duo with warm, bewitching sounds. An intimate, exotic evening in the heart of the Baba Yaga community café.

L’événement Concert Ëamoë Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule

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