Concert Ëamoë Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Concert Ëamoë Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 13 juin 2026.
Chantelle
Concert Ëamoë
Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Voyage sonore garanti avec Ëamoë, duo de pop world music aux sonorités chaleureuses et envoûtantes. Une soirée intimiste et dépaysante au cœur du café associatif Baba Yaga.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Sound travel guaranteed with Ëamoë, a world music pop duo with warm, bewitching sounds. An intimate, exotic evening in the heart of the Baba Yaga community café.
L’événement Concert Ëamoë Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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