Chantelle Chante Chantelle
Chantelle Chante Chantelle dimanche 28 juin 2026.
Chantelle
Chantelle Chante
Église Saint-Nicolas Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Deux chœurs réunis pour un concert mêlant chants sacrés, classiques et contemporains. Sous la direction de Madina Giazova et accompagnés au piano par Mickaël Bardin, dans l’écrin de l’église Saint-Nicolas.
.
Église Saint-Nicolas Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes christiane.dabadie@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two choirs come together for a concert combining sacred, classical and contemporary songs. Conducted by Madina Giazova and accompanied on piano by Mickaël Bardin, in the setting of Saint-Nicolas church.
L’événement Chantelle Chante Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Activité physique des bienfaits ? Parlons-en… Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle 10 juin 2026
- Zoom Arrière Histoire du lieu Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle 12 juin 2026
- Concert Ëamoë Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle 13 juin 2026
- Jeux de sociétés Avec Marie Jo Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle 14 juin 2026
- Galerie de l’Oscambre Juillet 2026 Galerie de l’Oscambre Chantelle 2 juillet 2026