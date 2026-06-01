Chantelle

Chantelle Chante

Église Saint-Nicolas Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Deux chœurs réunis pour un concert mêlant chants sacrés, classiques et contemporains. Sous la direction de Madina Giazova et accompagnés au piano par Mickaël Bardin, dans l’écrin de l’église Saint-Nicolas.

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Église Saint-Nicolas Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes christiane.dabadie@free.fr

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English :

Two choirs come together for a concert combining sacred, classical and contemporary songs. Conducted by Madina Giazova and accompanied on piano by Mickaël Bardin, in the setting of Saint-Nicolas church.

L’événement Chantelle Chante Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule