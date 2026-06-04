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Jeux d’échecs Jeu de Paume Rennes

Jeux d’échecs Jeu de Paume Rennes

Jeux d’échecs Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12 rue Saint Louis Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Jeux d’échecs Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Avec Rennes Échecs

Les échecs, ça vous tente ? Profitez de l’évènement « Jeu de Paume en fête » pour découvrir ou redécouvrir les échecs le temps d’une matinée.

En famille, entre ami·es ou seul·e, tout est permis !

Avec Rennes Échecs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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