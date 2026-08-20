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Jeux des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Centre des mémoires Michel-Dinet · Nancy

Jeux des archives, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre des mémoires Michel-Dinet
Adresse
2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

Jeux des archives 19 et 20 septembre Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Archi et Lyra, nos deux amis, guideront les archivistes en herbe dans leur découverte du monde des archives ! Jeux de cartes, puzzles, quizz, devinettes et jeu d’observation donneront les clés aux petits et aux grands curieux pour mieux comprendre les dessous de nos missions et de notre riche histoire.

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383309090 http://archives.meurthe-et-moselle.fr Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.
Archi et Lyra, nos deux amis, guideront les archivistes en herbe dans leur découverte du monde des archives ! Jeux de cartes, puzzles, quizz, devinettes et jeu d’observation donneront les clés aux et…

©CD54

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