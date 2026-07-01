Jeux en bois, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Jeux en bois Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel du Département Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par l’association Payaso Loco

Venez tester votre dextérité, vous affronter en famille ou entre amis autour de 60 jeux en bois mis à votre disposition dans les jardins.

Repli possible en intérieur.

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

Par l’association Payaso Loco

©Payaso Loco