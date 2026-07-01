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AGENDA · Lautenbachzell

Jeux en extérieur Lautenbachzell

vendredi 17 juillet 2026 · Lautenbachzell

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
6 rue du moulin
Ville
68610 Lautenbachzell
Département
Haut-Rhin
Tarif

Lautenbachzell

Jeux en extérieur

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

Venez participer à des jeux natures plus ou moins sportif, dans le jardin du Vivarium
Venez participer à des jeux natures plus ou moins sportif, dans le jardin du Vivarium   .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48  info@vivariumdumoulin.org

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English :

Come join us for %E0 nature-themed games—some more athletic than others—in the Vivarium garden

L’événement Jeux en extérieur Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

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