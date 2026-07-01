Informations pratiques

Lautenbachzell

Jeux en extérieur

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Venez participer à des jeux natures plus ou moins sportif, dans le jardin du Vivarium

Venez participer à des jeux natures plus ou moins sportif, dans le jardin du Vivarium .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for %E0 nature-themed games—some more athletic than others—in the Vivarium garden

L’événement Jeux en extérieur Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller