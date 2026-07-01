Jeux en extérieur Lautenbachzell
vendredi 17 juillet 2026 · Lautenbachzell
Informations pratiques
Lautenbachzell
Jeux en extérieur
6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Venez participer à des jeux natures plus ou moins sportif, dans le jardin du Vivarium
Venez participer à des jeux natures plus ou moins sportif, dans le jardin du Vivarium .
6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us for %E0 nature-themed games—some more athletic than others—in the Vivarium garden
L’événement Jeux en extérieur Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
À voir aussi à Lautenbachzell (Haut-Rhin)
- Le goûter des petites bêtes Lautenbachzell 18 juillet 2026
- Modelage d’argile Lautenbachzell 24 juillet 2026
- Nocturne au Vivarium Lautenbachzell 30 juillet 2026
- Création d’un terrarium pour escargot Lautenbachzell 31 juillet 2026