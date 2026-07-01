Informations pratiques

Lautenbachzell

Le goûter des petites bêtes

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Tous les samedis à 16h le goûter des petites bêtes

Tous les samedis à 16h le goûter des petites bêtes .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org

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English :

Every Saturday at 4:00 p.m.: Snack Time for the Little Ones

L’événement Le goûter des petites bêtes Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller