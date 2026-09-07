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Jeux, énigmes et compagnie, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Nelson Mandela · Besançon

Jeux, énigmes et compagnie, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Nelson Mandela
Adresse
13 AVENUE ILE DE FRANCE 25000 Besançon
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Dès 8 ans

Jeux, énigmes et compagnie Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Nelson Mandela Doubs

Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Jeux vidéo et jeux de société d’enquête vous attendent pour tester votre logique, votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe !

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