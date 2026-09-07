Jeux, énigmes et compagnie, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon

Informations pratiques

Jeux, énigmes et compagnie Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Nelson Mandela Doubs

Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Jeux vidéo et jeux de société d’enquête vous attendent pour tester votre logique, votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe !

Médiathèque Nelson Mandela 13 AVENUE ILE DE FRANCE 25000 Besançon Besançon 25000 Planoise Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878633 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0381878205 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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