Jeux, énigmes et compagnie, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Nelson Mandela · Besançon
Informations pratiques
Jeux, énigmes et compagnie Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Nelson Mandela Doubs
Dès 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Jeux vidéo et jeux de société d’enquête vous attendent pour tester votre logique, votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe !
Médiathèque Nelson Mandela 13 AVENUE ILE DE FRANCE 25000 Besançon Besançon 25000 Planoise Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878633 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0381878205 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026