Jeux et activités pour enfants autour de l’histoire de Paris, Archives de Paris, Paris

Informations pratiques

Jeux et activités pour enfants autour de l’histoire de Paris 19 et 20 septembre Archives de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Archives de Paris proposent aux enfants de découvrir l’histoire de la capitale en s’amusant, à travers plusieurs jeux animés par une archiviste. Sur le mode du jeu Time Line, petits et grands doivent replacer des événements clefs de l’histoire parisienne dans leur ordre chronologique, grâce à des cartes illustrées. Un jeu des sept familles et deux memory, dont un consacré aux femmes, permettent également de découvrir la variété des documents conservés aux Archives de Paris. Des coloriages sont à la disposition des plus jeunes.

Nouveauté 2026 : Parents et enfants pourront se photographier en tenues d’archivistes !

Archives de Paris 18 Boulevard Sérurier, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France +33187026565 https://archives.paris.fr Depuis plus de deux cents ans, les Archives de Paris collectent, inventorient, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents d’intérêt historique, concernant Paris ou l’ancien département de la Seine, qu’ils aient été produits par la préfecture, par les services de le Mairie de Paris, par les services déconcentrés de l’État ou par les établissements ayant une mission de service public.

Les Archives de Paris sont installées depuis 1990 dans un bâtiment spécialement construit par le cabinet d’architecture Henri et Bruno Gaudin. Il comporte 27 magasins de conservation de documents originaux majoritairement relatifs à l’histoire de la capitale, à la population et à l’urbanisme parisien des XIXe et XXe siècles. Il est également pourvu d’une salle de lecture de 60 places pour la consultation des originaux et de 33 places pour la consultation des archives microfilmées et numérisées. Métro : Lignes 11 et 3bis. Tramway : T3b – Porte des Lilas.

Jeux pour enfants

© Archives de Paris / Dominique Juigné