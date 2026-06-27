Jeux et animations pour tous les âges Mairie du 11e arrondissement PARIS mercredi 1 juillet 2026.

Venez partager un moment convivial autour de jeux de société, de la Switch et d’animations ludiques adaptées à tous les publics. Enfants, familles, seniors ou personnes seules : chacun est le bienvenu pour jouer, échanger et faire de nouvelles rencontres dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

Envie de vous amuser et de rencontrer du monde ? Rejoignez ce rendez-vous convivial où le jeu devient un formidable prétexte pour partager, échanger et passer un bon moment ensemble.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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