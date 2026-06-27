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Jeux et animations pour tous les âges Mairie du 11e arrondissement PARIS

Jeux et animations pour tous les âges Mairie du 11e arrondissement PARIS

Jeux et animations pour tous les âges Mairie du 11e arrondissement PARIS mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Mairie du 11e arrondissement

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : <p>Accès libre, dans la limite des places disponibles.</p>

Venez partager un moment convivial autour de jeux de société, de la Switch et d’animations ludiques adaptées à tous les publics. Enfants, familles, seniors ou personnes seules : chacun est le bienvenu pour jouer, échanger et faire de nouvelles rencontres dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

Envie de vous amuser et de rencontrer du monde ? Rejoignez ce rendez-vous convivial où le jeu devient un formidable prétexte pour partager, échanger et passer un bon moment ensemble.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
+33155283590


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