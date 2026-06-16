Jeux et danse en partage Rue Élie Kakou Résidence la Solidarité Marseille 15e Arrondissement mercredi 29 juillet 2026.

Marseille 15e Arrondissement

Jeux et danse en partage

Mercredi 29 juillet 2026 de 17h à 21h. Rue Élie Kakou Résidence la Solidarité Parc ludico-sportif de la Solidarité Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Ambiance festive et familiale au Parc de la Solidarité !

Tournois de pétanque, jeux, initiations sportives et esprit guinguette pour une soirée conviviale entre générations.



Venez en profiter tous ensemble !



Organisé en partenariat avec les centres sociaux la Savine, Kalliste, Bourrely, la Solidarité et la Martine. .

Rue Élie Kakou Résidence la Solidarité Parc ludico-sportif de la Solidarité Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 06 40 65

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English :

A festive, family-friendly atmosphere at Parc de la Solidarité!

L’événement Jeux et danse en partage Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille