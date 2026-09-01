Jeux libres Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Jeux libres

Rue Serpantié 2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Le Centre Social du Pays d’Olt vous propose un après-midi jeux libres pour les enfants jusqu’à 6 ans.

Rendez-vous le mardi 15 septembre à 15h30 à la salle du Relais Petite Enfance. .

Rue Serpantié 2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

The Pays d’Olt Community Center is hosting a free play afternoon for children up to age 6.

L’événement Jeux libres Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)