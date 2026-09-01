Jeux libres Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mardi 15 septembre 2026 · Rue Serpantié · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Jeux libres
Rue Serpantié 2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Le Centre Social du Pays d’Olt vous propose un après-midi jeux libres pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Rendez-vous le mardi 15 septembre à 15h30 à la salle du Relais Petite Enfance. .
Rue Serpantié 2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
The Pays d’Olt Community Center is hosting a free play afternoon for children up to age 6.
L’événement Jeux libres Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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