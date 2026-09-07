Visite du Moulin de la Germanie, Moulin à eau de La Germanie, Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Visite du Moulin de la Germanie Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Moulin à eau de La Germanie Aveyron

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le Moulin de la Germanie est un moulin à eau à roue horizontale, encadastré en 1654. Bâti dans le Nord-Aveyron, sur un axe de passage fort entre St Geniez d’Olt et Prades d’Aubrac, ce moulin était le plus important des 13 moulins qui existaient sur la rivière Merdanson. Entièrement bâti en pierre sèche, toiture en lauze et voliges avec chevilles en bois, le moulin a traversé les âges et les générations.

Visite guidée le samedi 19 septembre (uniquement). Départ des visites à 14h puis à 16h.

Moulin à eau de La Germanie La Germanie, 12130 Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie Découvrez le Moulin de la Germanie, moulin à eau à roue horizontale encadastré en 1654. Situé dans le Nord-Aveyron, sur un ancien axe de passage entre Saint-Geniez-d’Olt et Prades-d’Aubrac, il était autrefois le plus important des treize moulins établis sur la rivière Merdanson.

Entièrement construit en pierre sèche, couvert de lauzes et doté de voliges assemblées à l’aide de chevilles en bois, le moulin a traversé les siècles tout en conservant les caractéristiques de son architecture traditionnelle. Se garer sur place.

**Le Moulin de la Germanie** est un **moulin à eau** à roue horizontale, encadastré en **1654**. Bâti dans le **Nord-Aveyron**, sur un axe de passage fort entre St Geniez d’Olt et Prades d’Aubrac, ce…

©Simon Balitrand