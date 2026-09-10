Jeux / Mémoire, Bibliothèque Ancely, Toulouse
jeudi 17 décembre 2026 · Bibliothèque Ancely · Toulouse
Informations pratiques
Jeux / Mémoire Jeudi 17 décembre, 14h00 Bibliothèque Ancely Haute-Garonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T15:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T14:00:00+01:00 – 2026-12-17T15:00:00+01:00
Jeux / Mémoire
Sur inscription au 05 31 22 98 90 ou ancely-bm@mairie-toulouse.fr
Bibliothèque Ancely 2 allée du Velay 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 98 90 »}, {« type »: « email », « value »: « ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1977
Surface 181 m2
16 000 documents, 66 magazines et journaux Accès | Transports
Bus : 66, arrêt Charolais. 46, arrêt Ancely
Tram : Ligne T1 et T2, arrêt Ancely
Jeux / Mémoire atelier jeux
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