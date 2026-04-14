Jeux picards au Château !, Château Fort de Guise, Guise

Jeux picards au Château ! Samedi 23 mai, 18h00 Château Fort de Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En partenariat avec les Francas de l’Aisne, vous pourrez découvrir et vous initier à des jeux picards dans le Château : )

Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville

En partenariat avec les Francas de l’Aisne, vous pourrez découvrir et vous initier à des jeux picards dans le Château : )

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