Jeux pour tous ! Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque l'Anima · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Jeux pour tous !
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:00:00
fin : 2026-11-27 20:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Une occasion de se retrouver pour jouer en famille ou entre amis et rencontrer d’autres joueurs pour multiplier les expériences de jeux.
Entrée libre.
Places limitées, réservation conseillée au 05 59 56 18 96. .
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
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English : Jeux pour tous !
L’événement Jeux pour tous ! Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Seignanx
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