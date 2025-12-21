Jeux sur place

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 18:20:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-16

Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.

.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play at the media library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.

L’événement Jeux sur place Chartres a été mis à jour le 2025-12-21 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES