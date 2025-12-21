Jeux sur place, Chartres
Jeux sur place, Chartres samedi 17 janvier 2026.
Jeux sur place
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 18:20:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-16
Viens jouer à la médiathèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.
English :
Come and play at the media library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.
L’événement Jeux sur place Chartres a été mis à jour le 2025-12-21 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES