Jeux vid’apéro spécial Halloween Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Jeux vid’apéro spécial Halloween

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2026-10-30 20:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Venez frissonner avec nous à l’occasion d’un jeux vid’apéro spécial Halloween !

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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Come get a thrill with us at a special Halloween video game party!

L’événement Jeux vid’apéro spécial Halloween Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération