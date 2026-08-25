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AGENDA · Montélimar

Jeux vid’apéro spécial Halloween Médiathèque Intercommunale Montélimar

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 bd Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Jeux vid’apéro spécial Halloween

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:30:00
fin : 2026-10-30 20:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Venez frissonner avec nous à l’occasion d’un jeux vid’apéro spécial Halloween !
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Come get a thrill with us at a special Halloween video game party!

L’événement Jeux vid’apéro spécial Halloween Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération

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