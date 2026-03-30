« Travail vidéoludique, travail idyllique ? »

À travers l’histoire de ce medium, l’analyse de jeux emblématiques et une attention portée aux communautés de joueur·ses comme aux conditions de production, Marijam Did met au jour les failles éthiques du secteur : exploitation des travailleur·ses, accaparement des ressources, violences sexistes et coloniales, récupération idéologique.

Mais tout reste à jouer ! En s’appuyant sur les créations indépendantes, les coopérations entre joueur·ses et les expérimentations politiques, l’autrice revendique le jeu-vidéo comme un formidable outil d’émancipation collective. Elle interpelle ainsi la gauche : ignorer cet univers, c’est se priver d’un terrain décisif dans la bataille des idées.

Cette rencontre donnera lieu à un échange autour de toutes ces thématiques entre Marijam Did et son traducteur Clément Amézieux, Game Impact, association qui promeut une vision du jeu vidéo comme acteur de futurs souhaitables, et le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo, premier syndicat des travailleur·euse·s du secteur créé en 2017.

Tout reste à jouer : la puissance politique des jeux-vidéo, Marijam Did, traduit par Clément Amézieux, édition Le passager clandestin (2026)

Industrie tentaculaire, espace de sociabilité mondiale, puissant créateur d’imaginaires, le jeu-vidéo n’est pas neutre. Dans son livre, Marijam Did s’applique à dévoiler les rapports de pouvoir, les choix économiques et la diffusion d’idéaux politiques qui se jouent derrière les pixels.

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Václav Havel et trouvez le meilleur itinéraire

