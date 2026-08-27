Jeux Zen… Et moins Zen ! Médiathèque départementale Nyons
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque départementale · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Jeux Zen… Et moins Zen !
Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:00:00
fin : 2026-10-27 18:00:00
Date(s) :
2026-10-27
A la bibliothèque normalement, on chuchote et on reste calme… Coûte que coûte ?
Venez jouer avec votre sang-froid et votre sang chaud !
Ouvert à tous et toutes.
Avec Mistigri, la ludothèque des Baronnies
.
Médiathèque départementale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
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English :
At the library, you’re supposed to whisper and stay quiet… What’s the big deal?
Come play with your cool and your passion!
Open to everyone.
With Mistigri, the Baronnies game library
L’événement Jeux Zen… Et moins Zen ! Nyons a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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