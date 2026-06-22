JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Secrets de coquilles Méru
jeudi 16 juillet 2026 · Méru
Informations pratiques
Méru
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Secrets de coquilles
51 rue Roger Salengro Méru Oise
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Les coquillages ont des histoires à raconter…
Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .
Entre deux coquilles, laissez apparaître les récits mystérieux de la mer en réalisant un petit livre magique. Guidés pas à pas, réalisez un objet original où les coquilles deviennent les gardiennes d’histoires extraordinaires. Un atelier poétique qui mêle création, imagination et découverte.
Dates 16 juillet et 13 août
Horaire 15h à 16h
Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Les coquillages ont des histoires à raconter…
Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .
Entre deux coquilles, laissez apparaître les récits mystérieux de la mer en réalisant un petit livre magique. Guidés pas à pas, réalisez un objet original où les coquilles deviennent les gardiennes d’histoires extraordinaires. Un atelier poétique qui mêle création, imagination et découverte.
Dates 16 juillet et 13 août
Horaire 15h à 16h
Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr .
51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr
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English :
SUMMER THURSDAYS | Do seashells have stories to tell?
Throughout the summer break, the Museum of Mother-of-Pearl and Tabletterie is hosting “Jeu(x)dis d’été,” a series of creative workshops for children and families, ages 6 and up, centered on the theme “My Natural and Curious Stories.”
Between two shells, bring to life the mysterious tales of the sea by creating a little magical book. With step-by-step guidance, create an original piece where seashells become the guardians of extraordinary stories. A poetic workshop that blends creativity, imagination, and discovery.
Dates: July 16 and August 13
Time: 3:00 p.m. to 4:00 p.m.
Cost: 4.50 € per participant (ages 6 and up)
Registration required at reservation@musee-nacre.fr
L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Secrets de coquilles Méru a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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