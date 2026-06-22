JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Secrets de coquilles Méru

Informations pratiques

Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Secrets de coquilles

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Les coquillages ont des histoires à raconter…

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Entre deux coquilles, laissez apparaître les récits mystérieux de la mer en réalisant un petit livre magique. Guidés pas à pas, réalisez un objet original où les coquilles deviennent les gardiennes d’histoires extraordinaires. Un atelier poétique qui mêle création, imagination et découverte.

Dates 16 juillet et 13 août

Horaire 15h à 16h

Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Les coquillages ont des histoires à raconter…

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Entre deux coquilles, laissez apparaître les récits mystérieux de la mer en réalisant un petit livre magique. Guidés pas à pas, réalisez un objet original où les coquilles deviennent les gardiennes d’histoires extraordinaires. Un atelier poétique qui mêle création, imagination et découverte.

Dates 16 juillet et 13 août

Horaire 15h à 16h

Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

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English :

SUMMER THURSDAYS | Do seashells have stories to tell?

Throughout the summer break, the Museum of Mother-of-Pearl and Tabletterie is hosting “Jeu(x)dis d’été,” a series of creative workshops for children and families, ages 6 and up, centered on the theme “My Natural and Curious Stories.”

Between two shells, bring to life the mysterious tales of the sea by creating a little magical book. With step-by-step guidance, create an original piece where seashells become the guardians of extraordinary stories. A poetic workshop that blends creativity, imagination, and discovery.

Dates: July 16 and August 13

Time: 3:00 p.m. to 4:00 p.m.

Cost: 4.50 € per participant (ages 6 and up)

Registration required at reservation@musee-nacre.fr

L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Secrets de coquilles Méru a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre