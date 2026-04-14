Jiburo / Avec La Maison de Quartier de Rangueil, Le Cratère, Toulouse

Jiburo / Avec La Maison de Quartier de Rangueil Mercredi 22 avril, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Jiburo / de Lee Jung-hyang / 1h27 / Avec Yoo Seung-ho, Eul-boon Kim, Hyo-hee Dong

Synopsis : Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la campagne chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente qu’une tortue…

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/jiburo »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR0K9WD#showsession?id=emsx001100017721&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse