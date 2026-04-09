JIMMY ROBINSON & LAYLA MUSSELWHITE DUO Le Baiser Salé Paris

Guitariste originaire de la Nouvelle-Orléans, Jimmy Robinson affiche plus de 50 ans de scène et d’enregistrements au compteur : une expérience immense qui s’entend dans chaque note, avec un jeu profond, précis et sans artifice. À ses côtés, Layla Musselwhite, fille du légendaire Charlie Musselwhite, apporte sa touche personnelle avec une guitare slide expressive, une voix habitée et un vrai sens de l’écriture, nourri par leurs deux albums de compositions originales.

Ensemble, ils forment un duo complice qui va droit au but : ça joue, ça chante, ça se répond avec naturel et intensité. Entre héritage, feeling et spontanéité, leur blues ne cherche pas à en faire trop. Il touche juste, et c’est exactement ce qu’on aime.

Préparez-vous à une soirée où le blues prend ses aises : notre club accueille le duo Jimmy Robinson & Layla Musselwhite pour un moment authentique, habité et terriblement vivant. Ici, la musique se vit simplement, au plus près des artistes, et c’est exactement là que leur univers trouve toute sa force.

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 19h45

payant Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T19:45:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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