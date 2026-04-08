Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine

Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 39 – 39 – EUR

Série 3 39€

Série 2 49€

Série 1 59€

Orchestra 49€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Jimmy Sax, saxophoniste français de renommée internationale, se produit au théâtre antique. Connu pour son style unique mêlant musique électronique et pop, il s’est fait connaître grâce à ses collaborations avec des DJ de renom.

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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

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English : Jimmy Sax in concert at the Théâtre Antique

Internationally renowned French saxophonist Jimmy Sax performs at the Théâtre Antique. Known for his unique style blending electronic and pop music, he has made a name for himself through his collaborations with renowned DJs.

L’événement Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence