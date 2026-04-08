Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine vendredi 31 juillet 2026.
Vaison-la-Romaine
Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 39 – 39 – EUR
Série 3 39€
Série 2 49€
Série 1 59€
Orchestra 49€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Jimmy Sax, saxophoniste français de renommée internationale, se produit au théâtre antique. Connu pour son style unique mêlant musique électronique et pop, il s’est fait connaître grâce à ses collaborations avec des DJ de renom.
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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00
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English : Jimmy Sax in concert at the Théâtre Antique
Internationally renowned French saxophonist Jimmy Sax performs at the Théâtre Antique. Known for his unique style blending electronic and pop music, he has made a name for himself through his collaborations with renowned DJs.
L’événement Jimmy Sax en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
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