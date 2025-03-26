JIMMY SAX – LE DOME MARSEILLE Marseille

JIMMY SAX Début : 2026-04-04 à 20:00. Tarif : – euros.

WONDERMANAGE & PALMA PRODUCTIONS PRÉSENTENT : JIMMY SAXAprès le succès de la tournée avec le Symphonic Dance Orchestra, Jimmy Sax revient en tournée partout en France avec un tout nouveau show : Toi & Moi !Seul sur scène avec ses platines et son looper, Jimmy joue et enregistre en live tous les instruments ! Saxophone, Piano, Guitare, batterie, Chant… Tout son répertoire est revisité pour un spectacle unique.Comme un rendez-vous en tête à tête : Toi & Moi le nouveau spectacle de Jimmy Sax !

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13