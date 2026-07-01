J’irai chercher ton coeur – Caroline Melon, De chair et d’os, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

J’irai chercher ton coeur – Caroline Melon, De chair et d’os 7 – 9 janvier 2027 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 12 à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-07T20:30:00+01:00 – 2027-01-07T21:50:00+01:00

Fin : 2027-01-09T20:30:00+01:00 – 2027-01-09T21:50:00+01:00

Chanter la vie

Caroline Melon a l’art (et la parole) de nous cueillir, là où on ne l’attend pas. Avec un goût prononcé pour la fête et la surprise, une habileté à tricoter les mots pour nouer des ponts entre les gens, celle qui a dirigé le festival Chahuts pendant 12 ans prend, cette fois, la chanson populaire comme matière première. Entre promesse romanesque et playlist rembobinée, J’irai chercher ton cœur, premier seule en scène de la metteuse en scène bordelaise, croise sur scène « classiques » de la chanson, récits personnels et évènements historiques. Qu’est-ce que la chanson a à dire de nous ? Une expérience collective et joyeuse qui promet de nous embarquer au bout de nos rêves ou peut-être de nous emporter ailleurs !

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/j_irai-chercher-ton-coeur-.htm »}]

Entre promesse romanesque et playlist rembobinée, J’irai chercher ton cœur croise sur scène « classiques » de la chanson, récits personnels et évènements historiques. théâtre seule en scène

Anne-Cécile Paredes