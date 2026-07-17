J’irai chercher ton coeur Théâtre L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

J’irai chercher ton coeur Théâtre

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

De chair et d’os / THÉÂTRE

Vous avez remarqué que les tubes du siècle passé inondent toujours les dancefloors ? C’est que la chanson populaire, ça s’en va et ça revient, c’est fait de tous petits riens qui nous habitent longtemps. La comédienne, adepte depuis toujours de variété et de karaoké, nous emmène faire le tour de sa drôle de vie.

Dès 13 ans

Durée 1h20

Tarifs 14€ / 11€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement J’irai chercher ton coeur Théâtre Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON