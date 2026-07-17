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AGENDA · Noyal-sur-Vilaine

J’irai chercher ton coeur Théâtre L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

vendredi 26 mars 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'intervalle
Adresse
1 rue de la Motte
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

J’irai chercher ton coeur Théâtre

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26

Date(s) :
2027-03-26

De chair et d’os / THÉÂTRE

Vous avez remarqué que les tubes du siècle passé inondent toujours les dancefloors ? C’est que la chanson populaire, ça s’en va et ça revient, c’est fait de tous petits riens qui nous habitent longtemps. La comédienne, adepte depuis toujours de variété et de karaoké, nous emmène faire le tour de sa drôle de vie.

Dès 13 ans
Durée 1h20
Tarifs 14€ / 11€   .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23 

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English :

L’événement J’irai chercher ton coeur Théâtre Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON

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