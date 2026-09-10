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AGENDA · Le Blanc

Joachim Murat, un prince en Brenne Le Blanc

lundi 7 décembre 2026 · Le Blanc

Joachim Murat, un prince en Brenne Le Blanc

Informations pratiques

Début
lundi 7 décembre 2026
Fin
lundi 7 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue Pasteur
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Le Blanc

Joachim Murat, un prince en Brenne

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-07 18:00:00
fin : 2026-12-07

Date(s) :
2026-12-07

Conférence témoignage avec Jacques Laplaine, infirmier de la marine, retraité.
Jacques Laplaine retrace sa carrière d’infirmier, embarqué sur sous-marins dès 1966. Formé à Toulon, il intègre une équipe médicale entraînée aux urgences, radioprotection nucléaire, gestion des vivres, cuisine et même barre du navire. Une aventure humaine hors du commun. 3  .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32  uipb@orange.fr

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English :

Conference on archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

L’événement Joachim Murat, un prince en Brenne Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne

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