Joachim Murat, un prince en Brenne Le Blanc
lundi 7 décembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Joachim Murat, un prince en Brenne
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-07 18:00:00
fin : 2026-12-07
Date(s) :
2026-12-07
Conférence témoignage avec Jacques Laplaine, infirmier de la marine, retraité.
Jacques Laplaine retrace sa carrière d’infirmier, embarqué sur sous-marins dès 1966. Formé à Toulon, il intègre une équipe médicale entraînée aux urgences, radioprotection nucléaire, gestion des vivres, cuisine et même barre du navire. Une aventure humaine hors du commun. 3 .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr
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English :
Conference on archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.
L’événement Joachim Murat, un prince en Brenne Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
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