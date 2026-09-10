Informations pratiques

Le Blanc

Joachim Murat, un prince en Brenne

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-07 18:00:00

fin : 2026-12-07

Date(s) :

2026-12-07

Conférence témoignage avec Jacques Laplaine, infirmier de la marine, retraité.

Jacques Laplaine retrace sa carrière d’infirmier, embarqué sur sous-marins dès 1966. Formé à Toulon, il intègre une équipe médicale entraînée aux urgences, radioprotection nucléaire, gestion des vivres, cuisine et même barre du navire. Une aventure humaine hors du commun. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Conference on archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

L’événement Joachim Murat, un prince en Brenne Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne