Jocelyn Ménard – CARIBBEAN JAZZ GROUP Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Originaire de Montréal et installé en Guadeloupe depuis plus de trente ans, le saxophoniste et compositeur Jocelyn Ménard développe une écriture nourrie de jazz, de gwoka, de funk, de biguine et de zouk, dans la droite ligne d’orchestres mythiques comme le Caraïbes Jazz Ensemble, Tropic Fusion ou Fal Frett.

Avec Vibes A Péyi Là, il prolonge la démarche amorcée avec Terre-Mère en livrant un album où l’on passe d’un padjanbel à un blues, d’une biguine à un mendé, sans jamais perdre de vue le latin jazz et le swing. La fusion y est prise au pied de la lettre, dans une ambiance où la température grimpe sans limite.

Autour de lui, une équipe de musiciens talentueux : Fabrice Devienne au piano, dont les couleurs harmoniques fines servent autant le groove que l’improvisation ; Régis Thérèse à la basse, pour une assise à la fois solide et fluide ; et Arnaud Dolmen à la batterie, déployant une pulsation précise et engagée qui relie traditions caribéennes et langage jazz contemporain.

Une fusion caribéenne où jazz, gwoka, biguine et funk se rencontrent sous le souffle d’un saxophoniste montréalais enraciné en Guadeloupe depuis plus de trente ans.

Le mercredi 30 septembre 2026

de 21h00 à 23h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T21:00:00+02:00_2026-09-30T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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