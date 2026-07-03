Jody Sternberg 4tet Le Melville Paris
mercredi 4 novembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
La chanteuse et multi-instrumentiste australienne Jody Sternberg a sorti son premier album, Castles in the Sand, en duo avec le pianiste Alain Jean-Marie, en Juin 2023 sur le label Bonsaï Music.
L’album a été accueilli très positivement, notamment par Télérama qui lui accorde les 4 clés en disant : « Jody Sternberg est un oiseau rare. Du genre à avoir vécu des hauts et des bas et à en avoir tiré un chant unique, un peu fêlé, terriblement sincère. »
En parallèle Jody crée un spectacle en hommage à l’iconique chanteuse américaine Eartha Kitt : To Eartha with Love, avec David Lewis à la trompette et la direction musicale.
Jody Sternberg : chant
Alain Jean-Marie : piano
Gilles Naturel : contrebasse
Jody Sternberg, la pépite australienne, a lancé son premier album « Castles in the Sand » avec Alain Jean-Marie, acclamé par Télérama. En prime, un hommage à Eartha Kitt prend vie !
Le mercredi 04 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-04T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-05T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-04T20:30:00+02:00_2026-11-04T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6054
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