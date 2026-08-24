Joe Dassin, ses chansons, ses souvenirs Espace Musical et Culturel des Accates Marseille 11e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 11e Arrondissement

Joe Dassin, ses chansons, ses souvenirs

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 15h. Espace Musical et Culturel des Accates 47 route de Camoins Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Les grands succès de Joe Dassin, des chansons moins connues et quelques anecdotes sur sa vie et sa carrière. Un spectacle musical pour retrouver les airs d’une époque et les souvenirs qu’ils font naître.

Joe Dassin a marqué la chanson française des années 1960 et 1970 avec des mélodies devenues incontournables. Des Champs-Élysées à L’Amérique , de Salut les amoureux au Petit pain au chocolat , ses chansons sont encore présentes dans toutes les mémoires.



Ce spectacle propose de retrouver quelques-uns de ses plus grands succès, mais aussi de redécouvrir des chansons moins connues qui ont jalonné sa carrière.



Au fil du programme, des chansons sont accompagnées d’anecdotes sur Joe Dassin, son parcours et la naissance de certains de ses succès. Des souvenirs qui permettent de replacer ces airs dans leur époque et de mesurer ce qui fait encore aujourd’hui leur charme.



Un spectacle musical pour retrouver les chansons de Joe Dassin et partager les souvenirs qu’elles font naître, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Espace Musical et Culturel des Accates 47 route de Camoins Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 88 48 63

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English :

Joe Dassin’s greatest hits, lesser-known songs, and a few anecdotes about his life and career. A musical show that takes you back to the tunes of a bygone era and the memories they evoke.

L’événement Joe Dassin, ses chansons, ses souvenirs Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille