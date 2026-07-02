Joe Jackson, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Joe Jackson Dimanche 25 octobre, 19h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T19:00:00+01:00 – 2026-10-25T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-25T19:00:00+01:00 – 2026-10-25T23:00:00+01:00

Depuis « Look Sharp » et « I’m The Man » en 1979, Joe Jackson n’a jamais cessé de proposer un son unique, so british et international à la fois, avec à l’occasion des hits planétaires comme l’inusable « Steppin’ Out » de 1982.

Avec plus de trente albums en six décennies, plutôt que de suivre les modes musicales, Joe a tracé sa route, allant du jazz au rock via des projets plus intimistes, sans jamais oublier le groove.

«Hope & Fury », son nouvel album enregistré entre Berlin et New York, est un nouveau témoignage de son éclectisme, neuf chansons où sa voix et son jeu de clavier font merveille. « I’m not going away », chante-t-il, et la meilleure preuve est cette nouvelle tournée de 80 dates qui démarre aux États-Unis en mai 2026, quelques semaines après la sortie très attendue des neuf chansons de « Hope & Fury ».

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina-billetterie.tickandlive.com/reserver/joe-jackson/141554 »}]

Tour 2026 concert