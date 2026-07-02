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Joe Jackson, Théâtre Fémina, Bordeaux

dimanche 25 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Joe Jackson, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Joe Jackson Dimanche 25 octobre, 19h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T19:00:00+01:00 – 2026-10-25T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T19:00:00+01:00 – 2026-10-25T23:00:00+01:00

Depuis « Look Sharp » et « I’m The Man » en 1979, Joe Jackson n’a jamais cessé de proposer un son unique, so british et international à la fois, avec à l’occasion des hits planétaires comme l’inusable « Steppin’ Out » de 1982.

Avec plus de trente albums en six décennies, plutôt que de suivre les modes musicales, Joe a tracé sa route, allant du jazz au rock via des projets plus intimistes, sans jamais oublier le groove.

«Hope & Fury », son nouvel album enregistré entre Berlin et New York, est un nouveau témoignage de son éclectisme, neuf chansons où sa voix et son jeu de clavier font merveille. « I’m not going away », chante-t-il, et la meilleure preuve est cette nouvelle tournée de 80 dates qui démarre aux États-Unis en mai 2026, quelques semaines après la sortie très attendue des neuf chansons de « Hope & Fury ».

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina-billetterie.tickandlive.com/reserver/joe-jackson/141554 »}]
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