Joël Andrianomearisoa | ALL MY HOPES BELONG TO YOU Transfo Paris

Introspective et sentimentale, l’exposition ALL MY HOPES BELONG TO YOU de Joël Andrianomearisoa explore la notion d’espoir en plaçant l’autre au centre de toute expérience humaine.

Dès

l’extérieur, le titre inscrit sur la façade s’adresse directement au

public et ouvre vers un espace dans lequel les affects guident toute la

démarche de l’artiste. Déployé comme un geste architectural, un papier

de soie noir envahit les espaces de Transfo, emportant le visiteur au

sein d’un tourbillon de surface noire, le long d’un mouvement continu,

presque organique. Néons, chant malgache, broderies et poésie composent

aussi cet environnement sensible : un paysage intérieur où se déploient

émotions et sentiments.

Jusqu’au

samedi 25 avril, cette exposition révèle un principe au cœur du travail

de l’artiste : l’espoir, tout comme l’œuvre, n’existent jamais seuls.

Ils prennent toujours forme dans l’échange, les gestes partagés, dans la

relation à l’autre, avec l’autre et par l’autre.

Jérôme Sans, commissaire d’exposition

–

vernissage le jeudi 26 février entre 18h et 21h.

exposition du vendredi 27 février au samedi 25 avril aux horaires d’ouverture.

–

À propos de l’artiste et du commissaire d’exposition :

Joël Andrianomearisoa

s’exprime à travers différents médiums et matériaux, cherchant à donner

forme à des récits non explicites, souvent abstraits. De la sculpture

aux installations, de l’artisanat aux écritures, du textile à

l’architecture, il adopte une approche plurielle qui s’inspire de ses

essences malgaches mais surtout du monde et de ses multiples

géographies. Imprégné d’expériences émotionnelles complexes, son travail

donne naissance à des œuvres délicates et aussi en tension comme nos

souffles de vie. Une série d’exercices en constante évolution… des

recherches permanentes autour de la matérialité des émotions.

Né

en 1977 à Antananarivo, Madagascar, Joël Andrianomearisoa vit et

travaille entre plusieurs territoires : Paris, Antananarivo et

Magnat-l’Étrange. Architecte de formation, il est diplômé de l’École

spéciale d’architecture (Paris) en 2003.

Joël

Andrianomearisoa a présenté son travail dans plusieurs institutions

prestigieuses à travers le monde et dans le cadre de diverses

manifestations majeures de l’art contemporain : il a exposé à la

Kunsthalle Praha de Prague, au Dallas Contemporary, à la Smithsonian

National Museum of African Art à Washington DC, au Macaal à Marrakech, à

la Biennale de Dakar, à la Biennale de Sydney, au Centre Pompidou à

Paris, au Hamburger Bahnhof et à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin.

En 2019, il a représenté pour la première fois Madagascar à la 58ᵉ

Biennale de Venise avec une installation monumentale pour son pavillon

national. Ses œuvres font partie des collections du Zeitz Mocaa (Cape

Town), de la Smithsonian (Washington DC), du Studio Museum in Harlem

(New York), du Musée Sztuki (Łódź) et de la collection Yavarhoussen

(Antananarivo). En 2025, trois œuvres emblématiques entrent dans la

collection permanente du Metropolitan Museum of Arts à New York

(États-Unis).

En

2020, Joël Andrianomearisoa crée à Antananarivo un espace indépendant

dédié aux artistes avec la complicité de son ami Hasnaine Yavarhoussen :

Hakanto Contemporary incarne l’engagement de l’artiste envers la scène

créative de son pays natal. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs

distinctions dont le prix Arco Madrid Audemars Piguet en 2016. En 2019,

la République de Madagascar le nomme Chevalier des Arts et des Lettres

et en 2024, la France le fait Chevalier des Arts et des Lettres. En

2025, Joël Andrianomearisoa est nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et

des Lettres, à Madagascar.

En

2026, Andrianomearisoa figure parmi les finalistes de la 26ème édition

du Prix Marcel Duchamp. Il est représenté par la galerie Almine Rech et

la galerie Sabrina Amrani.

Studio Joël Andrianomearisoa

Jérôme Sans

est commissaire d’exposition, agitateur culturel et directeur

d’institutions. Il est reconnu internationalement pour son approche

pionnière et transversale des nouveaux modèles d’institutions

culturelles et d’expositions. Explorant les liens entre l’art, le

design, la mode, la musique et l’architecture, il ouvre de nouvelles

perspectives pour penser et expérimenter l’art au-delà des formats

d’exposition traditionnels.

Cofondateur

du Palais de Tokyo à Paris, il a aussi été le premier directeur de

l’Ullens Center for Contemporary Art à Pékin (UCCA). De 2022 à 2024, il a

été directeur artistique de LagoAlgo, situé au cœur du parc urbain

Chapultepec à Mexico City, et actuellement, il est le directeur

artistique d’une nouvelle institution culturelle, Cookie Factory à

Denver dans le Colorado, ouvert depuis mai 2025. Outre ses nombreuses

publications, il a été rédacteur en chef du magazine culturel français

L’Officiel Art. En 2022, il a initié et organisé des interventions

publiques sur la place Vendôme à Paris avec Alicja Kwade et Bernar Venet

(2023). Il a été commissaire de nombreuses expositions majeures dans le

monde entier, notamment la Biennale de Taipei (2000), la Biennale de

Lyon (2005), Erwin Wurm au Musée d’art contemporain de Belgrade (2022),

Noor Riyadh (2023), Frieder Burda Museum (2024), ou Doug Aitken at

Borusan Contemporary, Istanbul (2024-2025).

–

Cette exposition bénéficie du soutien de la galerie Almine Rech et de la galerie Sabrina Amrani

L’artiste Joël Andrianomearisoa à Transfo – Emmaüs Solidarité pour l’exposition ALL MY HOPES BELONG TO YOU.

Du jeudi 26 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Transfo 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Métro -> 11 : Goncourt (Paris) (166m)

Bus -> 204675 : Goncourt (Paris) (166m)

Vélib -> Buisson Saint-Louis – Saint-Maur (69.71m)

