Joël Andrianomearisoa | ALL MY HOPES BELONG TO YOU Transfo Paris
Joël Andrianomearisoa | ALL MY HOPES BELONG TO YOU Transfo Paris jeudi 26 février 2026.
Introspective et sentimentale, l’exposition ALL MY HOPES BELONG TO YOU de Joël Andrianomearisoa explore la notion d’espoir en plaçant l’autre au centre de toute expérience humaine.
Dès
l’extérieur, le titre inscrit sur la façade s’adresse directement au
public et ouvre vers un espace dans lequel les affects guident toute la
démarche de l’artiste. Déployé comme un geste architectural, un papier
de soie noir envahit les espaces de Transfo, emportant le visiteur au
sein d’un tourbillon de surface noire, le long d’un mouvement continu,
presque organique. Néons, chant malgache, broderies et poésie composent
aussi cet environnement sensible : un paysage intérieur où se déploient
émotions et sentiments.
Jusqu’au
samedi 25 avril, cette exposition révèle un principe au cœur du travail
de l’artiste : l’espoir, tout comme l’œuvre, n’existent jamais seuls.
Ils prennent toujours forme dans l’échange, les gestes partagés, dans la
relation à l’autre, avec l’autre et par l’autre.
Jérôme Sans, commissaire d’exposition
–
vernissage le jeudi 26 février entre 18h et 21h.
exposition du vendredi 27 février au samedi 25 avril aux horaires d’ouverture.
–
À propos de l’artiste et du commissaire d’exposition :
Joël Andrianomearisoa
s’exprime à travers différents médiums et matériaux, cherchant à donner
forme à des récits non explicites, souvent abstraits. De la sculpture
aux installations, de l’artisanat aux écritures, du textile à
l’architecture, il adopte une approche plurielle qui s’inspire de ses
essences malgaches mais surtout du monde et de ses multiples
géographies. Imprégné d’expériences émotionnelles complexes, son travail
donne naissance à des œuvres délicates et aussi en tension comme nos
souffles de vie. Une série d’exercices en constante évolution… des
recherches permanentes autour de la matérialité des émotions.
Né
en 1977 à Antananarivo, Madagascar, Joël Andrianomearisoa vit et
travaille entre plusieurs territoires : Paris, Antananarivo et
Magnat-l’Étrange. Architecte de formation, il est diplômé de l’École
spéciale d’architecture (Paris) en 2003.
Joël
Andrianomearisoa a présenté son travail dans plusieurs institutions
prestigieuses à travers le monde et dans le cadre de diverses
manifestations majeures de l’art contemporain : il a exposé à la
Kunsthalle Praha de Prague, au Dallas Contemporary, à la Smithsonian
National Museum of African Art à Washington DC, au Macaal à Marrakech, à
la Biennale de Dakar, à la Biennale de Sydney, au Centre Pompidou à
Paris, au Hamburger Bahnhof et à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin.
En 2019, il a représenté pour la première fois Madagascar à la 58ᵉ
Biennale de Venise avec une installation monumentale pour son pavillon
national. Ses œuvres font partie des collections du Zeitz Mocaa (Cape
Town), de la Smithsonian (Washington DC), du Studio Museum in Harlem
(New York), du Musée Sztuki (Łódź) et de la collection Yavarhoussen
(Antananarivo). En 2025, trois œuvres emblématiques entrent dans la
collection permanente du Metropolitan Museum of Arts à New York
(États-Unis).
En
2020, Joël Andrianomearisoa crée à Antananarivo un espace indépendant
dédié aux artistes avec la complicité de son ami Hasnaine Yavarhoussen :
Hakanto Contemporary incarne l’engagement de l’artiste envers la scène
créative de son pays natal. Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs
distinctions dont le prix Arco Madrid Audemars Piguet en 2016. En 2019,
la République de Madagascar le nomme Chevalier des Arts et des Lettres
et en 2024, la France le fait Chevalier des Arts et des Lettres. En
2025, Joël Andrianomearisoa est nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et
des Lettres, à Madagascar.
En
2026, Andrianomearisoa figure parmi les finalistes de la 26ème édition
du Prix Marcel Duchamp. Il est représenté par la galerie Almine Rech et
la galerie Sabrina Amrani.
Studio Joël Andrianomearisoa
Jérôme Sans
est commissaire d’exposition, agitateur culturel et directeur
d’institutions. Il est reconnu internationalement pour son approche
pionnière et transversale des nouveaux modèles d’institutions
culturelles et d’expositions. Explorant les liens entre l’art, le
design, la mode, la musique et l’architecture, il ouvre de nouvelles
perspectives pour penser et expérimenter l’art au-delà des formats
d’exposition traditionnels.
Cofondateur
du Palais de Tokyo à Paris, il a aussi été le premier directeur de
l’Ullens Center for Contemporary Art à Pékin (UCCA). De 2022 à 2024, il a
été directeur artistique de LagoAlgo, situé au cœur du parc urbain
Chapultepec à Mexico City, et actuellement, il est le directeur
artistique d’une nouvelle institution culturelle, Cookie Factory à
Denver dans le Colorado, ouvert depuis mai 2025. Outre ses nombreuses
publications, il a été rédacteur en chef du magazine culturel français
L’Officiel Art. En 2022, il a initié et organisé des interventions
publiques sur la place Vendôme à Paris avec Alicja Kwade et Bernar Venet
(2023). Il a été commissaire de nombreuses expositions majeures dans le
monde entier, notamment la Biennale de Taipei (2000), la Biennale de
Lyon (2005), Erwin Wurm au Musée d’art contemporain de Belgrade (2022),
Noor Riyadh (2023), Frieder Burda Museum (2024), ou Doug Aitken at
Borusan Contemporary, Istanbul (2024-2025).
–
Cette exposition bénéficie du soutien de la galerie Almine Rech et de la galerie Sabrina Amrani
L’artiste Joël Andrianomearisoa à Transfo – Emmaüs Solidarité pour l’exposition ALL MY HOPES BELONG TO YOU.
Du jeudi 26 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :
jeudi
de 14h00 à 21h00
mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-26T15:00:00+01:00
fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T21:00:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T14:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-03T14:00:00+02:00_2026-03-03T19:00:00+02:00;2026-03-04T14:00:00+02:00_2026-03-04T19:00:00+02:00;2026-03-05T14:00:00+02:00_2026-03-05T21:00:00+02:00;2026-03-06T14:00:00+02:00_2026-03-06T19:00:00+02:00;2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-10T14:00:00+02:00_2026-03-10T19:00:00+02:00;2026-03-11T14:00:00+02:00_2026-03-11T19:00:00+02:00;2026-03-12T14:00:00+02:00_2026-03-12T21:00:00+02:00;2026-03-13T14:00:00+02:00_2026-03-13T19:00:00+02:00;2026-03-14T14:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-17T14:00:00+02:00_2026-03-17T19:00:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T19:00:00+02:00;2026-03-19T14:00:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00;2026-03-20T14:00:00+02:00_2026-03-20T19:00:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-24T14:00:00+02:00_2026-03-24T19:00:00+02:00;2026-03-25T14:00:00+02:00_2026-03-25T19:00:00+02:00;2026-03-26T14:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-03-27T14:00:00+02:00_2026-03-27T19:00:00+02:00;2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-31T14:00:00+02:00_2026-03-31T19:00:00+02:00;2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T19:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T21:00:00+02:00;2026-04-03T14:00:00+02:00_2026-04-03T19:00:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T19:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-14T14:00:00+02:00_2026-04-14T19:00:00+02:00;2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00;2026-04-17T14:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T21:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00
Transfo 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris
Métro -> 11 : Goncourt (Paris) (166m)
Bus -> 204675 : Goncourt (Paris) (166m)
Vélib -> Buisson Saint-Louis – Saint-Maur (69.71m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://transfo.emmaus-solidarite.org/programme/all-my-hopes-belong-you-joel-andrianomearisoa +33177376297 letransfo@emmaus.asso.fr https://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite https://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite
Afficher la carte du lieu Transfo et trouvez le meilleur itinéraire