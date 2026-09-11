Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:15 – 13:00

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tout public

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir l’art contemporain entre deux foulées avec le jogging culturel ! 2h de sport et de culture dans une ambiance conviviale avec Manon Delarue, coach sportive et artiste plasticienne, qui vous fait découvrir les œuvres de François Morellet dans les rues de Nantes à l’occasion du centenaire de l’artiste. Tenues confortables et sportives ainsi bouteilles d’eau exigées.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040288390400300



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