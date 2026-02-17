John Scofield & Gerald Clayton Duo New Morning Paris

Une génération les sépare, mais la communion est pourtant évidente entre le guitariste John Scofield, monument de l’instrument, et Gerald Clayton, dont le précédent a dit qu’il est l’un des meilleurs pianistes avec qui il a travaillé. Ils se retrouvent pour une soirée pleine de complicité.

= JOHN SCOFIELD

Le guitariste américain John Scofield influence le jazz depuis plusieurs décennies et a notamment collaboré avec des légendes comme Miles Davis, Charles Mingus et Chet Baker. L’improvisation fait partie intégrante du jeu déployé par le musicien, qui décline toute une palette empruntant au blues et au swing.

Personne d’autre que John Scofield n’a su élaborer une telle synthèse du blues et du jazz. Passionné de musique noire, fana de Jimi Hendrix, il arrive en 1983 dans l’orchestre de Miles Davis. Après son passage chez Miles, il devient un guitariste majeur dans l’histoire du jazz. Sa maîtrise peu com¬mune du blues, du jazz et du funk, lui vaut depuis plus de quarante ans de collaborer avec les plus grands artistes : Miles Davis, Michael Brecker, George Duke, Brad Mehldau… Même si ses racines puisent leur force dans le blues, le guitariste possède sur le bout des doigts tout le vocabulaire de la musique populaire, du jazz au funk, en passant par le rock.

Guitariste hors-pair superbement inspiré, au jeu lyrique et sensible. John Scofield possède l’un des plus beaux touchers de la guitare jazz, ce qui prouve une fois de plus la polyvalence de ce musicien attachant et sa soif de nouveaux défis.

= GERALD CLAYTON

Pianiste-compositeur nommé six fois aux GRAMMY Awards et artiste du label Blue Note, Gerald Clayton est en quête d’une expression sincère dans chaque note. Ancien élève de la Los Angeles County High School for the Arts, de la Thornton School of Music de l’USC et de la Manhattan School of Music, Clayton a remporté la deuxième place du concours Monk Institute of Jazz Piano en 2006. Au cours de la décennie suivante, il a tourné dans le monde entier, à la fois comme chef d’orchestre et comme sideman invité, remportant un large succès critique et commercial, et collaborant avec des artistes aussi singuliers que Bill Frisell, Roy Hargrove, Dianne Reeves, John Scofield, ainsi que le légendaire chef d’orchestre Charles Lloyd, parmi beaucoup d’autres.

Il est actuellement directeur du Next Generation Jazz Orchestra et a également été directeur musical du Monterey Jazz Festival On Tour, ainsi que de la plus récente tournée du 85e anniversaire de Blue Note. En avril 2025, Blue Note Records a publié Ones & Twos, l’album très attendu de Clayton, avec la participation d’Elena Pinderhughes, Joel Ross, Marquis Hill, Kendrick Scott et Kassa Overall.

« … J’ai toujours hâte de jouer avec Gerald Clayton en formation duo. Nous avons une conversation musicale particulière. C’est un plaisir d’élaborer un répertoire en pensant à un musicien précis pour l’interpréter, et Gerald est sans aucun doute l’un des meilleurs pianistes avec lesquels je n’ai jamais travaillé…. Je pense qu’il est l’un des meilleurs pianistes que l’on puisse trouver dans le jazz aujourd’hui et je suis ravi de collaborer avec lui. Ses propres groupes et enregistrements sont remarquables, faisant de lui un passeur essentiel du jazz dans le monde moderne. » (John Scofield)

Le lundi 11 mai 2026

de 21h30 à 23h00

Le lundi 11 mai 2026

de 18h30 à 21h00

payant Prix Normal : 34 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



