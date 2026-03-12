Ce projet sonore intense et intemporel trouve son essence dans l’interaction entre les musiciens, créant un univers musical unique. Osmoses incarne une alchimie subtile, où l’acoustique et l’électronique se fondent avec maîtrise et harmonie.

L’album reflète la synergie artistique entre Zaza, le pianiste Rémi Ploton et le contrebassiste Michel Molines, sublimée par la participation du guitariste Gilad Hekselman et du saxophoniste Gregory Sallet.

La graphiste-illustratrice Hélène Berly s’est immergée dans la musique, mêlant techniques traditionnelles – fusain, feutre et peinture – et outils numériques pour créer une pochette emprunte de poésie qui nous transporte aux côtés du trio dans une traversée stellaire.

Zaza Desiderio : batterie

Michel Molines : contrebasse

Rémi Ploton : piano

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album — Zaza Desiderio présente son album « Osmoses » une œuvre qui met en avant son identité multiculturelle en fusionnant ses racines brésiliennes avec son parcours musical, enrichi par les influences jazz européennes.

Le lundi 11 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 11 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:30:00+02:00_2026-05-11T20:30:00+02:00;2026-05-11T21:30:00+02:00_2026-05-11T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

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