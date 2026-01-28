La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Quand les Caribéennes de Mai s’installent au Baiser Salé, François Constantin ne fait pas les choses à moitié. Il réunit autour de lui la fine fleur des musiciens qui portent le groove antillais dans le sang, mélange les énergies et transforme ses jams en véritables terrains de jeu caribéens, brûlants et imprévisibles. Aux percussions et au lead, François Constantin impulse le rythme et la vitalité, accompagné des monstes Mario Canonge au piano, Thierry Fanfant à la basse et Jean-Philippe Fanfant à la batterie. Chaque note respire le soleil et la chaleur des Antilles, chaque improvisation devient une fête collective, où les musiciens se répondent et surprennent à chaque instant. Une heure de concert pour poser l’univers, puis la JAM s’emballe et la scène devient un vrai terrain de jeu ouvert à tous, amateurs comme pros, curieux comme passionnés. Les soirées s’annoncent explosives, festives et profondément vivantes, où le groove antillais prend toute la place et ne lâche plus personne.

Le lundi 11 mai 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

