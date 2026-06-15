Vierzon

Johnny libre dans ma tête

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

C’est l’histoire d’un mec… qui en ressuscite un autre et vice-versa.

La carrière artistique de Didier Gustin est en chute libre, jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d’organiser un ultime concert au Stade de France. Mais Johnny n’est plus de ce monde l’un s’évade du Paradis, mais pour l’autre c’est l’Enfer.

Une nouvelle mise en scène d’Eric Bouvron, qui signe une pièce musicale où la comédie, les imitations et la chanson se combinent pour nous raconter une rencontre improbable et onirique, celle d’une amitié post-mortem entre une star et un has been .

Un road movie sensible et drôle qui rend hommage à l’un de nos plus grands chanteurs français, Johnny Hallyday. 20 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Johnny libre dans ma tête Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON